Motor sporları pisti projesinde heyecanlı bekleyiş Piste Kenan Sofuoğlu’nun ismi verilecek

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun ismini taşıyacak olan motor sporları pisti projesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun ismini taşıyacak olan motor sporları pisti Cumayeri ilçesinde hayata geçirilecek. Proje hakkında bilgiler veren Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, pist ile alakalı projenin yoğun şekilde devam etiğini belirterek, “İşin hukuki prosedürleri henüz tamamlanmış değil. Spor Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu alanın spor alanı yapılmasıyla alakalı konumdayız. Her iki bakanlık noktasında, bürokratlar noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bu tahsislerle alakalı yazıların iletilmesi bekleniyor. Düzce milletvekillerimiz ile projenin mimarlarından olan Sakarya Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu olmak üzere bunu takip ediyoruz. Aynı zamanda Kaymakamımızın da büyük desteleri var. Önümüzdeki süreçte pist ile alakalı ciddi aşamalar kat edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



Ankara'da sıkı takip

Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu pistle alakalı Ankara'da ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'i AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ile birlikte makamında ziyaret etti ve İlçeye, Düzce'ye hatta Türkiye'ye değer katacak olan Türkiye Motor Sporları Pist projesi hakkındaki son durumu değerlendirdiklerini bildirdi.

Dünya Şampiyonu Motosikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihinde pisti incelemek üzere ilçeye gelerek yürütülen çalışmaları yerinde incelemişti.

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