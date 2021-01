Hedef ihracatı artırmak

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, üyelerin ihracatını arttırmalarını sağlayacak her türlü oluşumun içerisinde olacaklarını, Avrupa İşletmeler Ağı sisteminin de bu çabalarını destekleyecek olan önemli bir platform olduğunu söyledi.

DTSO ve Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) ortaklığında Avrupa İşletmeler Ağı tanıtım webinarı gerçekleştirildi.

Webinarın açılış konuşmasını DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, üyelerin ihracat rakamlarını arttırmak için çalıştıklarını belirterek “Hiç ihracat yapmayan üyelerimizin ihracat yapmaya başlamasını, ihracat yapmakta olan üyelerimizin de ihracatlarını arttırmalarını sağlayacak her türlü oluşumun içerisindeyiz. Avrupa İşletmeler Ağı sisteminin de bu çabaları destekleyecek olan önemli bir platform. Dış ticareti geliştirmek ile ilgili başta mentörlük, dış ticaret istihbarat merkezi çözüm ortaklıkları ve eğitim/seminer çalışmaları olmak üzere önemli çalışmalar içerisinden olacaklar” dedi.

Daha sonra söz alan Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, DÜSİMER’in Avrupa İşletmeler Ağı sistemindeki konumu ve konsorsiyum olarak yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra, Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula ve Uzman Yardımcısı Utku Can Aydın, Avrupa İşletmeler Ağı sistemi hakkında sunum yaptı ve webinar katılımcıları tarafından soruları cevapladı.

