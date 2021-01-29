Eğitim-Bir-Sen Başkanı Çelebi: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen Başkanı Çelebi: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”

İHA

Eğitim-Bir-Sen Başkanı Çelebi: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”

– MemurSen Düzce Şubesi ve EğitimBirSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yarıyıl tatilinin yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olması gerektiğini belirtti.
Korona virüs salgını nedeni ile büyük bir bölümü online eğitim sistemi ile yapılan 20202021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. EğitimBirSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, ilk dönemin ardından tatil döneminin yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olarak hazırlanılması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi açıklamasında, “20202021 eğitimöğretim yılı birinci dönemi, eğitimde her geçen gün telafisi daha da zor olacak kayıplar oluşturarak, öğretmenlerin fedakarlıkları, çoğu zaman eğitim kurumu yöneticilerinin kullanmış olduğu inisiyatifler doğrultusunda tamamlandı. Salgın nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen birinci yarıyılın sonunda objektif bir ölçmedeğerlendirme yapmak, başarı notu takdir etmek mümkün olmadı. Okullar öğrencisiz, öğretmenlerimiz sınıflarından uzakta, kendileri açısından meşakkatli bir eğitimöğretim sürecini geride bıraktılar.

“Uzaktan eğitim öğretmenlerin fedakarlıklarıyla icra edildi”
Bu süreçte eğitimöğretim, TRT EBA kanalları ve EBA platformu başta olmak üzere uzaktan eğitim araçlarıyla sürdürülmüştür. Ancak canlı ders veya EBA TV erişiminde bölgesel ve yöresel eşitsizlikler ile aynı eğitim kurumundaki öğrenciler arasında dahi var olan eşitsiz derse katılım imkânları, merkezî planlamanın göremediği sonuçlar üretmiştir. Bu olumsuz duruma rağmen, öğretmenlerimizin öğrencilerin eğitimde geri kalmaması adına gösterdiği olağanüstü ve fedakârca çabalar, uzaktan öğrenimi mümkün kılmıştır. Öğrencisi için sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar bilgisayar başında, bir yandan öğrencisinin dikkatini derste tutmaya çalışıp diğer yandan ders veren öğretmenlerimiz, bu zorlu süreçte hem eğitimin ayakta tutulmasının hem de öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi mücadelesinin mimarları olmuştur.

“Öğrenme kayıplarının telafisi için şimdiden planlama yapılmalıdır”
Salgın süreci özellikle eğitimde fırsat eşitliği konusunda eğitim sistemimizdeki sorunları daha görünür kılmıştır. Sosyoekonomik özelliklerin uzaktan eğitime erişim imkanlarına etkisi göz önüne alındığında yüz yüz eğitimin ertelenmesinin daha fazla mümkün olmadığı ortadadır. Önümüzdeki günlerde Bakanlığın ana odak noktası, uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi olmalıdır. Bu amaçla öğrenme kayıpları tespit edilmeli, okulların kapasitesi güçlendirilmeli, öğrenciler yönlendirilmeli, öğretmenler desteklenmelidir. 25 Ocak tarihi itibarıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yüz yüze eğitime başlanacak olması kararı yerinde ve doğrudur. Ancak, bu kararın okul yönetimlerine ve öğretmenlere yeterli hazırlık imkânı bırakılmadan alınmış olması eğitim çalışanlarını zor durumda bırakmıştır.

“Ertelenen sınavlarda belirsizlik giderilmelidir”
Eğitimin uzaktan sürdürüldüğü eğitimöğretim yılının birinci döneminde aynı şekilde hizmet içi eğitimlerden unvan değişikliği sınavına kadar personel politikasının belkemiği niteliğindeki çok sayıda faaliyet de askıya alındı veya ertelendi. Geçici bir tedbir olarak zamanında gerekli görülen bu ve benzeri faaliyetler daha fazla ertelenmemelidir. Ertelenen unvan değişikliği sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğinin duyurulmaması, belirsizliğe ve haklı beklentinin karşılıksız kalmasına neden olmuştur. Eğitimöğretimin yükünü çeken eğitim personelinin unvan değişikliği sınavları beklentileri karşılanmalı, sınav tarihi netleştirilerek gerekirse online gerçekleştirilmelidir.

“En az 60 bin öğretmen ataması yapılmalıdır”
Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik gibi hak kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam türleriyle kapatılmak yerine, öğretmen ihtiyacı gözetilerek yarıyıl tatili döneminde en az 60 bin öğretmen atanması yapılmalıdır. Aynı işi yapan, aynı sorumluluklara sahip kamu görevlileri arasında eşit olmayan özlük hakları doğuran statü farklılıkları kabul edilemez. Öğretmenler odasında farklı haklara sahip eğitimcilerin bulunması ayrımcılıktır. Bu ayrım eğitimciler arasında iş barışına, öğretmenin iç huzuruna ve eğitimin verimliliğine zarar vermektedir.

“Okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirilmelidir”
Bakanlık 15 Şubat tarihi itibarıyla eğitimin her noktasında yüz yüze eğitimi başlatma iradesini ortaya koymuş bulunduğundan devam eden salgın süreci gözetilerek tatil döneminde bazı ivedi adımların atılması zorunludur. Bu çerçevede okulların yüz yüze eğitime hazır hâle getirilmesi ekseninde okullara bütçe/ödenek tahsisi yapılmalı, okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, öğrenme kayıplarının hızlı bir şekilde tespiti ve giderilmesi için ilave kurs/ders imkânları getirilmeli, istekleri dahilinde aşılamada öğretmenlere öncelik verilmeli, unvan değişikliği sınavları başta olmak üzere ertelenen sınavlar bir an önce gerçekleştirilmeli, salgın sürecinde ortaya çıkan özlük hakları kayıplarını telafi edecek, yüz yüze eğitime ara verilmesi hâllerine ilişkin toplu sözleşme hükmünü eksiksiz hayata geçirecek somut düzenlemeler yapılmalıdır. Salgın süreci, eğitim sistemi içindeki tüm paydaşlarla iş birliğine dayalı etkin bir iletişimin önemini ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte, bunun gereklerini yerine getirecek adımların atılması olumlu olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 şehrin öğrencileri bu projede buluştu "Anne Baba telefonlar rafa kitaplar masaya" projesi başladı
YEREL HABERLER 10 şehrin öğrencileri bu projede buluştu "Anne Baba ...
Hedef ihracatı artırmak
YEREL HABERLER Hedef ihracatı artırmak
Düzce’den ‘görevimiz ilk yardım’ eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Düzce’den ‘görevimiz ilk yardım’ eğitimleri başladı
Motor sporları pisti projesinde heyecanlı bekleyiş Piste Kenan Sofuoğlu’nun ismi verilecek
YEREL HABERLER Motor sporları pisti projesinde heyecanlı ...
Vali Atay, HEM kurslarını gezdi
YEREL HABERLER Vali Atay, HEM kurslarını gezdi
Hapis cezası olan şahıs uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası olan şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Düzce’den Dominik Cumhuriyeti’ne forma
YEREL HABERLER Düzce’den Dominik Cumhuriyeti’ne forma
Yağmur Aşık: Çocuklarımın babasının öldürülmesini istemem
YEREL HABERLER Yağmur Aşık: Çocuklarımın babasının öldürülmesini ...
Yolda attığı drift MOBESE'ye takılınca cezadan kurtulamadı Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve drift atmaktan 11 bin 500 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Yolda attığı drift MOBESE'ye takılınca cezadan ...
Bilsoft’tan KOBİ’lere tam destek
YEREL HABERLER Bilsoft’tan KOBİ’lere tam destek
Eğitim koordinasyon kurulu yılın ilk toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Eğitim koordinasyon kurulu yılın ilk toplantısı yaptı
Düzce’de 126 firma işçi arıyor
YEREL HABERLER Düzce’de 126 firma işçi arıyor
Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapılıyor
Düzce Belediyesi 102 bin haneye çat kapı maske dağıttı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi 102 bin haneye çat kapı maske ...
Başkan Koloğlu HES için çalışıyor Cumayeri HES Projesi Enerji İhtiyacını Karşılayacak
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu HES için çalışıyor Cumayeri HES ...
Yoldaki buzlaşmış kar kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Yoldaki buzlaşmış kar kazaya neden oldu
Uğur okulları öğrencilerine desteğe devam ediyor
YEREL HABERLER Uğur okulları öğrencilerine desteğe devam ediyor
Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi Drone ile havadan kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi Drone ile havadan ...
Dükkanını kapatan işyeri sahibine pompalı tüfekle saldırı İş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Dükkanını kapatan işyeri sahibine pompalı tüfekle ...
İki otomobil kavşakta çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı; 1 yaralı
Ağaç dallarından lambader yapıyor  
YEREL HABERLER Ağaç dallarından lambader yapıyor  
Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı ...
Kar yağışı beklentisi özel idare ekiplerini alarma geçirdi
YEREL HABERLER Kar yağışı beklentisi özel idare ekiplerini alarma ...
Sitenin bahçesinde gürültü yaptıkları iddiasıyla dövülen gençler hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sitenin bahçesinde gürültü yaptıkları iddiasıyla ...