DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı Covid19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, toplantıyı pandemi tedbirleri gereğince video konferans olarak yapmak zorunda olduklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Meclis Üyesi Saadettin Kayışoğlu’nun taziyesini yineleyen Dertli, Merhum Meclis Üyesi Saadettin Kayışoğlu’ndan boşalan Meclis Üyeliğine getirilen İsa Üçüncüoğlu’na da başarılar diledi. Dertli, ilk olarak yönetim kurulu faaliyetlerini aktarmak üzere sözü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Aralık – Ocak döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Toplantının devamında aylık mizan ve hesaplar gündeme alındı. Ay sonunda emekliye ayrılacak olan Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ’a da teşekkür eden Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, toplantının son kısmında Düzcespor A.Ş ve şirkette alınacak olan konumla alakalı görüşlerini dile getirdiler.

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