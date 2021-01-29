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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cedidiye Meydanı sil baştan yenileniyor

İHA

Cedidiye Meydanı sil baştan yenileniyor

– Düzce Belediyesi, şehrin kalbi sayılan ve en önemli meydanlardan biri olan Cedidiye meydanını sil baştan yenilemek için düğmeye bastı. "Bu bir dönüşüm projesi" diyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü meydandaki mevcut yapılar yerine Cedidiye Caminin siluetine uygun iş yerleri ve yeraltı otoparkı inşa edileceğinin müjdesini verdi.
Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi, modern itfaiye binası, 49 derslikli Okul İnşaatı gibi yapımı devam eden dev projelerin yanı sıra sürpriz bir proje için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Cedidiye Meydanı ile ilgili uzun süredir üzerinde çalışılan Meydan Projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Düzce'nin kalbi sayılan en önemli yaşam alanlarından biri olan Cedidiye Meydanındaki derme çatma yapılar yerine modern, daha kullanışlı ve Cedidiye Caminin siluetine uygun iş yerleri ve yeraltı otoparkının yapılacağını söyleyen Başkan Faruk Özlü "Bu meydan Düzce'nin en önemli yaşam alanlarından biri. Belediye hizmet binası ve Cedidiye Caminin bulunduğu alandaki iş yerleri dermeçatma görüntüsü ile meydana yakışmayacak bir görüntü oluşturuyor. Bu projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastık. Bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak bu alanı sil baştan inşa edeceğiz" dedi.

"Mülk sahipleri mağdur edilmeyecek"
Cedidiye Meydan Projesi kapsamında ilk olarak mülk sahipleri ile görüşme yapıldığını söyleyen Başkan Özlü, buradaki hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini hatırlatarak; "Projemizin detaylarını ilk olarak mülk sahipleri ile masaya yatırarak bilgi alışverişinde bulunduk. Kendileri de projemizi destekleyip sahip çıkacaklarını dile getirdiler. Burada mülk sahiplerinin haklarını koruyarak yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İnşa edilecek yeni iş yerleri Cedidiye Cami ile bütünleşerek, meydan tarihi doku ve modern mimariyle sentezlenmiş olacak. Ayrıca yeni iş yerleri ekleyerek gelirinin cami giderlerinde kullanılması için Diyanete de dükkan tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin otoparkı yeraltı otoparkı ile birleştirilecek
Meydanın altına bir de yeraltı otoparkı inşa edileceğini söyleyen Başkan Özlü; "Cedidiye Meydan Projemiz kapsamında yaşam alanının altında bir de yeraltı otoparkı oluşturacağız. Bu otoparkımız azami 154 araçlık olacak. Mevcut kullandığımız belediyemizin otoparkı bu otopark ile birleştirilerek genişletilecek. Bu sayede bölgedeki trafik park sorunu da bir nebze olsun rahatlamış olacak" şeklinde konuştu.
Projeyi açık hava görselleri ve yerel basın aracılığı ile Düzcelilere de sorduklarını, gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyleyen Başkan Özlü; "Yerel basınımız ve Açık hava görselleri ile eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırarak projemizi hemşehrilerimize sorduk. Şimdiye kadar geri dönüşler olumlu yönde oldu. Kısa sürede gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak projemizin inşasına başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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