Düzce’de İRAP toplantısı gerçekleştirildi

– Düzce İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve değerlendirme toplantısı, Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası iş birliğini güçlendirmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve afet sonrası çalışmalar için olası harcamaların azaltılmasını amaçlayan İRAP'ın tanıtım ve değerlendirme toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Vali Cevdet Atay, “Son yıllarda yaşadığımız afetlerde afet yönetimi olarak başarılı olan müdahaleyle ilgili çalışmalar yürütülmüş fakat afet sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmada bu durum tek başına yeterli olmadığı görülmüştür. Bunları hepimiz afetler sonra yaşadığımız olaylarla tecrübe etmiş durumdayız. Afet yönetimi alanındaki uluslararasındaki gelişmeler afet kaynaklarının ortaya çıkmadan önce bu kayıpları azaltmanın yolunun risk yönetimi odaklı bir afet yönetiminden geçtiğini ortaya koymuştur. Alınacak tedbirler doğacak zararları elbette etkilemektedir. Dolayısıyla afetlere karşı benimsenen afet risk yönetimi anlayışının hem merkezi hem de yerel düzeyde kapsamlı olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.

Toplantıya Vali Cevdet Atay, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal ile İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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