Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede birinci sırada

– Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, özellikle toplumun tüm kesimlerini hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini, bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarına göre Düzce’nin Türkiye genelinde birinci sıraya kadar yükseldiğini söyledi.

Düzce Adliyesi Konferans Salonunda değerlendirme toplantısında konuşan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Yeni Tip Covid19 salgınının soruşturma istatistiklerini azalttığını söyledi. Salgınla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce’deki suç oranlarının büyük ölçüde azaldığını kaydeden Çelik, aile içi şiddet olaylarında ise, artış yaşandığını ifade etti. Düzenlenen toplantıda 2019 ve 2020 yılına ilişkin verileri paylaşan Başsavcı Çelik, “Koronavirüs pandemisi sürecinde aile içi şiddet arttı. Ancak sosyal medyada veya basında yazılan kadar bir artış yok. Örneğin 2019 yılında 934 tane aile içi şiddet büromuza dosya geldi 2020 yılı içerisinde gelen dosya sayısı ise bin 14 oldu. Yaklaşık 124 dosya kadar artış yaşandı. Bunun kaynağı da insanların bu süreçte eve kapanması oldu” şeklinde konuştu.

2020 yılında uyuşturucu kullanımının da arttığına dikkat çeken Başsavcı Çelik, “Aynı şekilde uyuşturucu kullanımı biraz arttı. Burada da 2019 yılında 786 dosya gelirken 2020 yılında bin 27 doya geldi. Uyuşturucu kullanımı ile alakalı sayının da arttığını görüyoruz” dedi.

Organize ve terör suçlarına yönelik emniyet, jandarma ve savcılık tarafından verilen mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Sedat Çelik, son olarak şunları söyledi, “Organize ve terör suçları ile ilgili emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını gayet güzel operasyonlar ile yürütüyorlar. Cumhuriyet savcılarımızın talimatları doğrultusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kapsamda Düzce’de özellikle uyuşturucu ile mücadele ile ilgili çok başarılı çalışmalarımız oldu. Emniyet ve jandarma verilerine baktığımızda Düzce bir ara Türkiye’de birinci sıraya kadar yükseldi. Tabii bu mücadelenin kesintisiz devam etmesi lazım. Özellikle uyuşturucu tacirleri tüm toplumu hedef alıyor. Hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Bunlarla mücadelede ara vermek mümkün değil. Çünkü toplumun tamamını hedef alıyor. O insanlar milyarlarca lira para kazanırken birçok gencin canına mal oluyorlar.”

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