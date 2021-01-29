Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede birinci sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede birinci sırada

İHA

Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede birinci sırada

– Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, özellikle toplumun tüm kesimlerini hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini, bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarına göre Düzce’nin Türkiye genelinde birinci sıraya kadar yükseldiğini söyledi.
Düzce Adliyesi Konferans Salonunda değerlendirme toplantısında konuşan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Yeni Tip Covid19 salgınının soruşturma istatistiklerini azalttığını söyledi. Salgınla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce’deki suç oranlarının büyük ölçüde azaldığını kaydeden Çelik, aile içi şiddet olaylarında ise, artış yaşandığını ifade etti. Düzenlenen toplantıda 2019 ve 2020 yılına ilişkin verileri paylaşan Başsavcı Çelik, “Koronavirüs pandemisi sürecinde aile içi şiddet arttı. Ancak sosyal medyada veya basında yazılan kadar bir artış yok. Örneğin 2019 yılında 934 tane aile içi şiddet büromuza dosya geldi 2020 yılı içerisinde gelen dosya sayısı ise bin 14 oldu. Yaklaşık 124 dosya kadar artış yaşandı. Bunun kaynağı da insanların bu süreçte eve kapanması oldu” şeklinde konuştu.
2020 yılında uyuşturucu kullanımının da arttığına dikkat çeken Başsavcı Çelik, “Aynı şekilde uyuşturucu kullanımı biraz arttı. Burada da 2019 yılında 786 dosya gelirken 2020 yılında bin 27 doya geldi. Uyuşturucu kullanımı ile alakalı sayının da arttığını görüyoruz” dedi.
Organize ve terör suçlarına yönelik emniyet, jandarma ve savcılık tarafından verilen mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Sedat Çelik, son olarak şunları söyledi, “Organize ve terör suçları ile ilgili emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını gayet güzel operasyonlar ile yürütüyorlar. Cumhuriyet savcılarımızın talimatları doğrultusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kapsamda Düzce’de özellikle uyuşturucu ile mücadele ile ilgili çok başarılı çalışmalarımız oldu. Emniyet ve jandarma verilerine baktığımızda Düzce bir ara Türkiye’de birinci sıraya kadar yükseldi. Tabii bu mücadelenin kesintisiz devam etmesi lazım. Özellikle uyuşturucu tacirleri tüm toplumu hedef alıyor. Hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Bunlarla mücadelede ara vermek mümkün değil. Çünkü toplumun tamamını hedef alıyor. O insanlar milyarlarca lira para kazanırken birçok gencin canına mal oluyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de İRAP toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Düzce’de İRAP toplantısı gerçekleştirildi
Meteoroloji’den 5 şehir için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den 5 şehir için fırtına uyarısı
Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
Dumanların arasında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı
YEREL HABERLER Dumanların arasında mahsur kalan kadını itfaiye ...
Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması online olarak yapıldı
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması online ...
Cedidiye Meydanı sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER Cedidiye Meydanı sil baştan yenileniyor
DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
Uyuşturucu ticareti yapan şahıslar operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan şahıslar operasyonla ...
10 şehrin öğrencileri bu projede buluştu "Anne Baba telefonlar rafa kitaplar masaya" projesi başladı
YEREL HABERLER 10 şehrin öğrencileri bu projede buluştu "Anne Baba ...
Eğitim-Bir-Sen Başkanı Çelebi: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Başkanı Çelebi: “Yarıyıl tatili yüz ...
Hedef ihracatı artırmak
YEREL HABERLER Hedef ihracatı artırmak
Düzce’den ‘görevimiz ilk yardım’ eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Düzce’den ‘görevimiz ilk yardım’ eğitimleri başladı
Motor sporları pisti projesinde heyecanlı bekleyiş Piste Kenan Sofuoğlu’nun ismi verilecek
YEREL HABERLER Motor sporları pisti projesinde heyecanlı ...
Vali Atay, HEM kurslarını gezdi
YEREL HABERLER Vali Atay, HEM kurslarını gezdi
Hapis cezası olan şahıs uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası olan şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Düzce’den Dominik Cumhuriyeti’ne forma
YEREL HABERLER Düzce’den Dominik Cumhuriyeti’ne forma
Yağmur Aşık: Çocuklarımın babasının öldürülmesini istemem
YEREL HABERLER Yağmur Aşık: Çocuklarımın babasının öldürülmesini ...
Yolda attığı drift MOBESE'ye takılınca cezadan kurtulamadı Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve drift atmaktan 11 bin 500 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Yolda attığı drift MOBESE'ye takılınca cezadan ...
Bilsoft’tan KOBİ’lere tam destek
YEREL HABERLER Bilsoft’tan KOBİ’lere tam destek
Eğitim koordinasyon kurulu yılın ilk toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Eğitim koordinasyon kurulu yılın ilk toplantısı yaptı
Düzce’de 126 firma işçi arıyor
YEREL HABERLER Düzce’de 126 firma işçi arıyor
Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapılıyor
Düzce Belediyesi 102 bin haneye çat kapı maske dağıttı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi 102 bin haneye çat kapı maske ...
Başkan Koloğlu HES için çalışıyor Cumayeri HES Projesi Enerji İhtiyacını Karşılayacak
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu HES için çalışıyor Cumayeri HES ...