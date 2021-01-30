Durdurulan araçtan ruhsatsız silah bulundu

– Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen yunus polisi, şüphelendikleri bir araçta yaptıkları kontrolde ruhsatsız silah ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Beyciler Mahallesi'nde her zaman olduğu gibi denetimlerini sürdüren polis, kontroller sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın kısıtlama kapsamında izinli olmadıkları tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise H.D'nin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadıkları gerekçesiyle 10 bin 407 TL para cezası uygulanırken, H.D. hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı.



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