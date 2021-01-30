Gençlerden İdlip’te ki çocuklara yardım

– Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi üyeleri, 'Kardeşin ısınır, dünya ısınır' projesi kapsamında İdlip’te bulunan vatandaşlara kışlık kıyafet yardımı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlip kentinde bulunan vatandaşlara yönelik 'Kardeşin ısınır, dünya ısınır' projesi başlatıldı. Projeye ülke genelinden binlerce genç destek verirken, Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’de kampanyaya destek vermek için kolları sıvadı. Yapılan çalışmalar kapsamında mont, bot, çorap, atkı, bere, eldiven, kazak ve pantolonları vatandaşlardan toplayan Gençlik Merkezi üyeleri, ürünleri tek tek hazırlamaya başladı. İyilikte buluşmak isteyen tüm gönüllüleri yardım kampanyasına çağıran Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, bir yandan da paketleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.