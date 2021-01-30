Asya Su’dan Düzcespor’a destek

– 3. lig 4. grupta mücadele eden Düzcespor tarafından başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına Asya Su’dan destek geldi.

Sektörünün önemli firmalarından Asya Su, Düzcespor Yönetim Kurulu tarafından başlatılan ‘Hatıra Bilet’ kampanyasına destek verdi. Asya Su sahibi Yunus Emre Gülay 100 bilet alarak kampanyaya katıldı.

Yunus Emre Gülay Düzcespor’un yanında olduklarını belirterek, “Yönetim Kurulu tarafından başlatılan kampanyayı önemli buluyor ve destekliyoruz. Düzce’de tüm kesimler Düzcespor etrafında kenetlendi. Ligde başarılı bir grafik çiziyor. Düzcespor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz ve herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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