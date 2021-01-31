Kısıtlamada piknik pahalıya patladı, cezalar moralleri fena bozdu Piknik yapan şahıslara 31 bin lira ceza yazıldı

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– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapan 10 kişi polisi karşılarında bulunca kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası yakalanan 10 şahsa 31 bin 221 lira cezai işlem uygulandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri ekipleri, merkeze bağlı Akınlar Mahallesi Melen Deresi kenarında vatandaşların kısıtlamaya riayet etmediği bilgisini alınca bölgeye hareket etti. Dere kenarında piknik yapan vatandaşlar polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrasında 2’si kadın 10 kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde aralarında 1 şahsın aranmasının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. 2’si kadın 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlama kurallarına uymadıkları gerekçesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 3 bin 469’ar liradan toplam 31 bin 221 lira cezai işlem uygulandı.

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