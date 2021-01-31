Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

– Düzce ormanlarında yaralı olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce tedavi altına alındı.

Düzce’de duyarlı bir vatandaş, ormanlık alanda yaralı halde bir karaca buldu. Boynuzundan yaralı olan karacaya kendisi müdahale ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. Ekiplerle bir araya gelen vatandaş, boynuzundan yaralı olan karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Efteni gölü koruma kontrol merkezine getirilen Karaca, veteriner hekimce tedavisinin yapılmasının ardından gözlem altına alındı. Tedavi sürecinde gözlem altında tutulacak olan karaca, daha sonra doğal ortamına salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.