– MemurSen Düzce ve EğitimBirSen Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü görevine atananlara hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlerinde emekli olanlar veya tayini çıkıp başka şehirlere gidenlerin yerine yeni atamalar yapıldı. MemurSen ve EğitimBirSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri de yeni şube müdürlerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerine getirilen Tahsin Yaşar, Ahmet Girgin, Mustafa Kayrancıoğlu ve Mustafa Terzi’ye Düzce’de ki görevlerinde başarılar dilenirken, Düzce’de eğitim ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde uzun süre görev alarak emekliliğe ayrılan Şube müdürü Ekrem Yazar’da ziyaret edilerek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dilendi.

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