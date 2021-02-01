S plaka sahipleri için son tarih 15 Şubat

– Düzce Belediyesi, S Plaka sahipleri ve servis işletmeciliği yapanlara eksik evraklarını 15 Şubat 2021 tarihine kadar tamamlanması gerektiği hatırlattı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, S Plaka sahiplerinin eksik evraklarını tamamlaması konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan; Çalışma ruhsatı ve güzergâh belgesi eksik olanlarla, belgelerinin süresi dolan S plaka hak sahiplerinin güzergâh belgelerinin 15 Şubat tarihinde yapılmaya başlanacak olan denetimlerde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihe kadar eksik olan belgelerini tamamlamaları önemle duyurulur. Verilen bu ek süre zarfında S plaka dağıtım şartnamesinin 10. ve 11. maddeleri ile Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği'nin 12. maddesi (e) bendi çerçevesinde (S) Plaka sahiplerinin, Taşıt Çalışma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgelerini, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yukarıda belirtilen tarihe kadar ivedi olarak tamamlamaları gerekmektedir” denildi.

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