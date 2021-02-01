Pandemiye rağmen Düzce’de 7 bin 852 konut satıldı

– Düzce’de pandemiye rağmen 2020 yılı içerisinde 7 bin 852 konut satışı gerçekleşti.

Korona virüs salgını nedeni ile devlet tarafından konut alımlarında kredilerde düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonrasında Düzce’de bir önceki yıla göre 2020 yılında konut satış verilerinde de yükselme oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı konut satış verilerine göre pandemiye rağmen Düzce’de 2020 yılı içerisinde 7 bin 852 konut satışı yapıldı. 2019 yılında ise Düzce’de 7 bin 94 konut satılırken, 2018 yılında bu sayı 8 bin 160 konut satılmıştı.

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