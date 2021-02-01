Düzce’de 9 bin 423 kişi aşılandı

– Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı haritasını paylaşarak, illere göre aşı dağılımını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre Düzce’de 9 bin 423 kişiye aşı uygulandı.

Düzce’de korona virüs hastalığına karşı 14 Ocak'ta başlatılan aşılama faaliyetleri ara vermeden devam ediyor. İlk olarak aşılama sağlıkçılara yapılırken, daha sonra huzurevlerindeki vatandaşlara ve çalışanlara uygulandı. Ardından 90 yaş ve 85 yaş üstü vatandaşlar aşılandı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından aşı haritasını paylaşarak, illere göre ne kadar aşılama yapıldığını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritada, Düzce’de 9 bin 423 kişinin aşılandığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.