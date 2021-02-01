Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Düzce’de 4 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binayı saran dumanlardan 3 kişi etkilendi. İtfaiye ekiplerinin zamanın müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenenler binadan tahliye edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Düzce’nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki Ahmetcan A.’ya ait dairede sebebi henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle dumanlar bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle dumandan etkilenen ev sahibi Ahmetcan A., Fatma D. ve Ayhan E. itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulansa taşındı. İtfaiye ekipleri ise binayı saran dumanı tahliye etti.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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