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İstanbul’a su sağlayan barajda doluluk yüzde 25’e yükseldi Yağışların ardından Hasanlar Barajı’nda doluluk oranı arttı Kuraklıkta görülen kayıklar, suların yükselmesi ile kayboldu

İHA

İstanbul’a su sağlayan barajda doluluk yüzde 25’e yükseldi Yağışların ardından Hasanlar Barajı’nda doluluk oranı arttı Kuraklıkta görülen kayıklar, suların yükselmesi ile kayboldu

– İstanbul’un su ihtiyacı karşılayan Düzce Hasanlar barajında son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 25'e yükseldi.
Düzce’de sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın yağmaması neticesinde Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi 2020 yılının Ocak ayında yüzde 15’e kadar düşmüştü. İstanbul’a su sağlayan barajın yaklaşık yüzde 85’inin çekilmesi ile kayıklar karaya oturmuş, alanda inekler otlamaya başlamıştı. Yağmur ve kar yağışının ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşandığı Hasanlar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 25’e kadar yükseldi.

Karlar eriyince yeterli doluluğa ulaşacak
Tarımsal sulama ve İstanbul’a su temin etme hususunda şu an itibariyle bir sıkıntı gözükmediğini dile getiren Hasanlar Köyü Muhtarı İlknur Ünlü, “Yaklaşık 34 aydır yaşanan kuraklık yağmur ve kar yağışının ardından barajdaki su seviyesini yükseltti. Hasanlar Barajı’nın yüzde 15 oranında olan su seviye yağışların ardından yüzde 25’e kadar yükseldi. MartNisanMayıs aylarında dağlardaki karlarında erimesiyle birlikte doluluk oranı yeterli seviyeye yükselecek. Tarımsal sulama ve İstanbul’a su gönderme anlamında da şu an için bir sorun gözükmüyor” şeklinde konuştu.
Karaya oturan kayıklar suya kavuştu
Ocak ayında barajda çekilen görüntülerde karaya oturan kayıklar ise su seviyesinin yükselmesiyle gözlerden kayboldu. Hasanlar Barajı’ndaki son durum drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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