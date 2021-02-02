Belediye personeline yangın eğitimi İtfaiyeden hem teorik hem uygulamalı eğitim

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye ve belediye birim personellerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet içi eğitim semineri verildi.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, belediye bünyesindeki müdürlük personeline hizmet içi eğitim ile yangın ve kaza vakalarında yapılması gerekenleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıyor. Eğitimler kapsamında ilk eğitimi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın verdi. Teorik eğitimin ardından Destek Hizmetler Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda uygulamalı olarak yangın oluşum nedenleri ve söndürme teknikleri konuları hakkında eğitim verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eğitimlerde personelin daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenirken, yangınlara, trafik kazalarına, kimyasal ve biyolojik olaylara, intihar vakalarına müdahale, kentsel ve kırsal arama gibi birçok konuda detaylı bilgiler veriliyor.

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