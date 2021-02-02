Düzce Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

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Düzce Belediye Meclisi’nin Şubat ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi’nin Şubat ayı birinci toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan birinci oturumda 8 gündem maddesi oylanarak komisyonlara havale edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 4 Şubat Perşembe günü yapılmasına karar verildi.

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