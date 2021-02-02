Kaçak avlanan 33 kişiye 61 bin lira ceza

– Düzce’de son bir ay içinde yapılan denetimlerde kaçak avlandıkları belirlenen 33 kişiye, 61 bin 120 lira ceza kesildi. Kaçak avcıların kullandığı 12 tüfeğe de el konuldu.

Düzce'de kaçak avlanmayı önlemeye yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 177 avcı kontrol edildi. Kar yağışı sonrası ulaşımı zor olan bölgelere 8x8 araç ile yapılan denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 33 avcıya toplam 61 bin 120 lira para cezası kesildi. Avcılara ait 12 av tüfeğine de el konuldu.

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