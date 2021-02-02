Kamyonun çarptığı pat pat hareket edip markete girdi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Cumayeri ilçesinde kamyonun çarptığı tarım aracı pat pat, hareket edip yol kenarındaki marketin manav reyonuna girdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Cumayeri ilçesi Mehmet Akif Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Ustaoğlu yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracına yolda manevra yapan kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Ustaoğlu tarım aracından düştü. Kamyon ile elektrik panosu arasına sıkışan çalışır durumdaki pat pat, kamyon geri manevra yapınca kendiliğinden hareket edip yol kenarında bulunan marketin manav reyonuna girdi. Bu sırada bir kişi pat patı tutmaya çalışırken, çevredekiler ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. Kaza anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-02-02 16:05:21



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