Bu kursa giden şef oluyor Aşçılık ve pastacılık eğitimi başladı

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) ücretsiz aşçılık ve pastacılık eğitimi veriliyor. 48 kursiyer 4 ay boyunca pasta ve aşçılık eğitimi alarak sertifika alacak.

Düzce Belediyesi BELMEK pandemi sürecinde ara verdiği kurslara devam etmeye başladı. Ev hanımdan öğrenciye 2060 yaş grubundaki Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar, vatandaşların meslek edinmelerine de imkan sağlıyor. Düzce BELMEK binasında verilen eğitimlerden olan ‘Aşçı Yardımcısı’ ve ‘Pastacı Çırağı’ kurslarına 48 kursiyer haftanın 2 günü 12 saat eğitim alıyor. BELMEK mutfağında bir yandan aşçı ve pasta ustaları yetişirken, bir yandan da kursiyerler hobi olarak birçok kültüre ait yemek tarifini öğreniyor.



Patentli yemekler öğretiliyor

‘Pasta Çırağı’ kursunda Türk Mutfağı tatlıları, pasta ve çikolata çeşitleri ve ‘Aşçı Çırağı’ kursunda ise Geleneksel Türk Mutfağı, uluslar arası mutfaklar ve patent alan yemeklerin hazırlanmasına yönelik eğitim veriliyor. Kursiyerler eğitim sonunda sertifika alarak istihdama katılabiliyor. Geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından lezzetler uygulamalı olarak anlatıldığını kaydeden Düzce BELMEK Mutfak Sanatları Eğitmeni Hatun Yıldız, “ Eğitim sonunda kursiyerlerimiz sertifikaları ile yiyecek alanında çalışabilecekler. Kursiyerler aynı zamanda eğitimin ardından ürettikleri lezzetleri aldıkları siparişlerle satışa sunarak ev ekonomisine de katkıda bulunabilecek” diye konuştu.

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