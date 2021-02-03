Eşini bıçakladı Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

– Düzce'de karı ve koca arasında tartışma çıktı. Koca, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile karısını sol koltuk altından bıçakladı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Düzce Çavuşlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Ç.(30) ve işe Hanife Ç.(25) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra büyüyerek, kavgaya dönüştü. Hanife Ç. eline aldığı sopa ile kocasının kafasına vurmasının ardından sinirlenen Barış Ç. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile karısını sol koltuk altından bıçakladı. Sesleri duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralı kadına olay yerine ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kaçmaya çalışan eş ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hanife Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.