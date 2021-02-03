Konuralp antik tiyatroda yeni tonoz bulundu Saklı tarih ortaya çıkıyor

Karadeniz’in Efes’i olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro’da yeni bir tonoz bulundu. Tonozun diğer geçitlere bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.

Konuralp bölgesinde bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde tek olma özelliğini taşıyan Antik Tiyatroda kazılar yılın 12 ayını kapsayacak şekilde devam ediyor. Düzce Belediyesi çalışanları ve arkeologlar eşliğinde büyük bir titizlik ile devam eden kazılarda yeni bir tonoz daha bulundu. Her gün onlarca Düzce Belediyesi çalışanı ile kazılara devam edilen ve büyük bir bölümü gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatro’da bulunan tonozun diğer geçitlerle bağlantı kurduğu tahmin ediliyor.

Düzce Belediyesi Konuralp’teki saklı tarihi ortaya çıkarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürecek.

Tonoz; mimarlıkta kemerlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan, genellikle tavan örtüsü olarak işlev gören yapı parçasıdır. Çoğunlukla tuğla ve harçla örülür ve alttan obruk, yarım silindir biçiminde görünür.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.