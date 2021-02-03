Vali Atay, Gölormanı köyündeki aileleri ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, bir dizi ziyaretler için gittiği Gölormanı köyünde aileleri evlerinde ziyaret ederek hal hatır sordu.

Bir dizi ziyaretler için Düzce Merkeze bağlı Gölormanı köyüne giden Düzce Valisi Cevdet Atay, burada köy halkı ile de bir araya geldi. Aileleri tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Atay, çocuklara da oyuncak dağıttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte ailelerin sorunlarını dinleyen Atay, sıkıntıların çözülmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

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