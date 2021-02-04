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Online derse giren öğrenci ve öğretmenlere kulaklık uyarısı

DHA

Online derse giren öğrenci ve öğretmenlere kulaklık uyarısı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Köder, pandemi döneminde online derslere katılan öğretmen ve öğrencilere kulaklık seçimi ile kulaklığın doğru takılması konusunda bilgiler verdi. Op. Dr. Köder, "Doğru kulaklık seçilmez ve doğru takılmazsa kulakta travmalar oluşacaktır" dedi. 
Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler yaklaşık 9 aydır uzaktan eğitim görüyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Köder, kulaklık kullanımının arttığı online derslere katılan öğrenci ve öğretmenlere uyarılarda bulundu. Op. Dr. Köder, "Korona döneminde online derler yapılmaya başladı. Buna bağlı olarak öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız kulaklık kullanımını arttırdılar. Piyasada birçok farklı kulaklık var ama bir kulak, burun, boğaz hekimi olarak kulaklıkları iki gruba ayırabiliriz. Birincisi kulak kanalı dediğimiz kulağın içine oturan kulaklıklar, ikinci ise kulak üstü dediğimiz kulağın üst kısmına oturan kulaklıklardır. Öncelikle aldığımız kulaklığın kaliteli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aldığımız kulaklık kaliteli bir kulaklık değilse alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kulaklıklar içinde istenmeyen maddeler insan sağlığına zararlı olabilir. Bu ilk dikkat etmemiz gereken noktadır" dedi.
`SESİN ŞİDDETİNE GÖRE KULAĞA TAKILMALI´
Kulaklığı kullanmadan önce ses ayarının kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Köder, "İkincisi ise kulaklığı takmadan önce kulaklığı kulağımıza yaklaştırarak sesin şiddetine bakarak kulaklığı kulağımıza takmamız gerekir. Kulak içi dediğimiz kulak kanalına oturan kulaklıklar ergonomik olarak iyi değillerse ağrı yapma riski artar. Bu yüzden kulaklığımızı çok uzun süre kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin ders alıyorsak ders aralarında kulaklığımız çıkarmamız gerekiyor. Bu sayede kulağımızı rahatlatabiliriz. Ayrıca ders haricinde sürekli kulaklık kullanmak, bunu alışkanlık haline getirmek kulaktaki normal fonksiyonları bozabilir ve kulakta kir oluşumun artmasına neden olabilir. Bu yüzden özellikle kulak içi kulaklıkları uzun süre kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Kulak dışı kulaklıklar ise kulağımızın tam üstüne oturmaktadır. Bu kulaklıkların da dezavantajı vardır. Dışardan gelen sesleri engellemek için kulağa tam oturur basıya bağlı kulakta ağrı oluşturmaktadır. Ayrıca takarken aniden bırakmaya bağlı oluşacak basınçla travmalar oluşabilir. Takarken yavaşça takmakta fayda var ve yine diğer kulak içi kulaklıklar gibi bunları da uzun süreli kullanmamakta fayda var. Bunların da belli bir süre sonra ağrı yapma riski var" diye konuştu.
`DÜŞÜK OLASILIK AMA KULAK ZARININ PATLAMA RİSKİ VAR´
Op. Dr. Köder, kulaklıkların düşük ihtimalle de olsa kulak zarını patlatma riski olduğuna dikkat çekerek, "Çok aşırı bir basınçla kulak arkası kulaklığı takarsanız kulak zarına tam oturup aniden bası yaparsa kulak zarını patlatma riski var. Ancak bu çok olası bir durum değil. Bunun tam oturması gerekiyor ve düşük bir olasılık. Kulak zarına zarar verme riski ise cihazdan gelen ses yoğunluğuna bağlıdır. Yüksek sesle dinler ya da aniden çok yüksek bir ses kulağınıza gelirse ona bağlı akustik travma dediğimiz bir travma oluşturabilir. Ama kulaklığın kendisine bağlı olmayan sesten dolayı oluşan bir travmadır" dedi.
`DOKTORLARIN TAVSİYELERİNE UYUYORUM´
Online derslere katılırken kulak içi kulaklık takan ve sağlık sorunu yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi Ali Arda Solmaz, doktorun tavsiyesi ile kulak üstü kulaklık kullandığını belirterek, "İlk pandemi döneminde online derslerde kulak içi kulaklık kullanıyordum. Belli bir süre sonra kulaklarım ağrımaya başladı. Doktora gittim kulak içi kulaklık kullanmamam gerektiğini söyledi. Kulak içi kulaklığı ucuza almıştım. Ben biraz daha pahalı olan kulak üstü kulaklık tercih ettim. Bu kulak dışı kulaklık sesi daha iyi dinlememi sağlıyor. Mutlaka kulaklığı takmadan önce sesi tamamen kapatıyorum. Takınca da kademe kademe açıyorum. Doktorun bana söylediği tavsiyelere uyuyorum. 10 dakika teneffüsümüz oluyor. Teneffüs aralarında kulaklarımı dinlendiriyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-02-04 09:22:11

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