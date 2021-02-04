Düzce Üniversitesi’nde kariyer alanında yeni bir merkez kuruldu

Düzce Üniversitesi, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’ni kurarak öğrenci ve mezunlara yönelik önemli hizmetler gerçekleştirecek.

Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program, organizasyon önerileri geliştirmek ve önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi, üniversite öğrencileri ve mezunlara bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandıracak.

İlgili hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapacak olan Merkez, başarılı meslek sahipleri ve uzmanları öğrencilerle bir araya getirecek ve işletmelere yönelik tanıtım gezileri de organize edecek. Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar da yapacak olan Merkez, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında personel talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak iş bulmalarını kolaylaştırmada önemli bir rol üstlenecek.

Kamu ve özel kesim kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanmasında üniversite mezunlarının tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenleyecek Merkez, kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler düzenlemek gibi daha birçok faaliyet yürütecek.

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