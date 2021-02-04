Düzce nüfusu 395 bin 679 oldu

– Düzce’nin nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 395 bin 679 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet eden nüfus, 3 bin 513 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 395 bin 679 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Düzce’de nüfus yoğunluğu 154 olmuştur. 2020 yılında Düzce’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 8,9 olarak gerçekleştiği bildirildi.



En kalabalık ilçe Akçakoca

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğü bilgilerine göre ilçelerde ise nüfus sayıları şu şekilde oluştu. Akçakoca ilçesi 39 bin 229, Cumayeri ilçesi 15 bin 2, Çilimli ilçesi 19 bin 901, Gölyaka ilçesi 20 bin 408, Gümüşova ilçesi 16 bin 254, Kaynaşlı ilçesi 20 bin 545, Yığılca ilçesi 14 bin 644 ve merkez nüfusu ise 249 bin 695 oldu.

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