106 kilometre pedal çevirecekler Şehit ailelerini ziyaret ediyorlar

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Düzce Bisiklet Kulübü, Sarıkamış Harekatı için 106 Kilometre pedal çevirecek.

Düzce Bisikletçiler Kulübü, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirecekler. “Sarıkamış Şehitlerini Anma ve Şehitlere Saygı” bisiklet turuna çok sayıda sporcu katıldı. Düzce Şehir mezarlığından hareket eden sporcular, Beyköy’de yaşayan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan’ın ailesini ziyaret ettiler. Kaynaşlı turu ile devam eden bisiklet turu Düzce’nin diğer ilçelerine gidilmesiyle birlikte 106 kilometreye ulaşacak.

Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicu, “Sarıkamış şehitleri için sporcu arkadaşlarla toplandık. Gençlerimizle birlikte 106 km pedal çevireceğiz. Bu vesileyle Düzce’de bulunan şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Normalde Sarıkamış şehitlerimiz için yürüyüş yapıyoruz. Pandemiden dolayı sürüş yapmaya karar verdik” ifadelerinde bulundu.

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