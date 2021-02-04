Refüjlerin görsel zenginliği artıyor

Düzce Belediyesi kentin görsel zenginliğini ve ağaç çeşitliliğini artırmak için şehrin dört bir yanında ağaç ve çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, kent genelinde yaptığı çiçek ve ağaç dikimi ile her mevsimi güzelleştirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında çiçek dikimine yazkış devam eden ekipler, park, bahçe, kavşak, D100 ve D655 yollarını rengarenk çiçeklerle ve ağaçlarla süslüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ağlı ekipler son olarak Ela Bahriye Oral Bulvarındaki refüje Hatmi Ağacı ve çim tohumlaması yaptı.

Fidan dikim mevsiminde özellikle boş refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yeni ağaçlar dikerek görsel zenginliği de artırıyor. Düzce Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alanları artırmak için ağaç dikimi çalışmalarını 2021 yılında da sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.