Fatih mahallesine yeni yaşam alanı

– Düzce’de “Her mahalleye bir park” projesi kapsamında, Fatih Mahallesinde 3 Bin 900 metrekare alan üzerine sosyal yaşam alanı inşa edilmeye başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçim sürecinde vatandaşların talebi doğrultusunda hazırlanan mahalle sözleşmeleri kapsamında yürütülen saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Mahalle sakinleri ile yapılan sözleşmeler de yer alan “her mahalleye bir park” projesi kapsamında Fatih Mahallesinde yeni bir yaşam alanı inşa edilmeye başlandı. İl genelinde birçok alanda hummalı çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının başında gelen parkların rutin bakımlarını sürdürürken bir yandan da yeni sosyal yaşam alanları inşa ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Mahallesinde 3 bin 900 metrekare alan üzerine yapımına başladıkları sosyal alanda çocuk oyun alanı, fitness park, basketbol sahası, yeşil alan, oturma ve dinlenme alanları ile yürüyüş yolu yer alacak. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapısal çalışmaları devam eden parkın çevresi bordürle örülmeye başlandı.

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