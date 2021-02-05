Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, Yığılca ilçesi üzerinde yapılan yol uygulamalarında durdurulan araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekiplerin Düzce-Yığılca karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada F.D. isimli şahsın kullandığı 81 BB 778 plakalı otomobil durduruldu. Durumundan şüphelenilen şahsın aracında bomba arama köpeği Kirpik ile yapılan aramada 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, 1 adet av Tüfeği, 246 adet mermi, 63 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-02-05 13:25:34
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