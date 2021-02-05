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Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

DHA

Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı


Tugay BEKTAŞ /DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de otomobilin çarptığı başka bir otomobil, takla atıp başka bir araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında D655 karayolu Akçakoca istikameti Çam köyü mevkiinde meydana geldi. Akçakocayönüne giden Ömer B. yönetimindeki 81 ES 311 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nebahat Aydın yönetimindeki 34 NH 1399 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nebahat Aydın'ın kullandığı otomobil takla atıp metrelerce sürüklenerek park halinde bulunan Halil Şahin ait 81 AAK 124 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada Nebahat Aydın ve yanında bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi´ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ
2021-02-05 18:08:47

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