Kaymakam Öztürk ve Albay Çetinkaya’dan Başkan Yanmaz’a ziyaret

– Düzce İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile Kaymakam Yasin Öztürk Başkan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Çetinkaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Çağatay Arpaçay ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yanmaz, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimize gelen misafire iyi yemeği burada yedirmeli, iyi müziği burada dinletmeli, kaliteli hizmeti burada verebilmeliyiz. Huzur isteyene huzur, eğlence isteyene eğlence veren işletmeler açmalı, turistin her açıdan beklentilerini karşılamaya çalışmalıyız. Bunları yapmak içinse Kaymakamlık, Belediye, Jandarma ve Emniyet güçlerimizle sürekli birlikte hareket etmeli ve birlikte çalışmalıyız. Birlikten kuvvet doğar“ ifadelerinde bulundu.

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