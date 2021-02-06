1 milyon 434 bin lira yaşlıların hesaplarına yatırıldı

– Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Düzce’de 2021 şubat ayı içerisinde yaşlılara 1 milyon 434 bin 173 lira ödeme yapıldı.

2022 Sayılı Kanun kapsamında, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz vatandaşlar için yapılan yaşlılık aylığı yardımları devam ediyor. Şubat ayı içerisinde de Düzce’de yaşlılık aylığı maaşları hesaplara yatırıldı. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce’de bin 753 kişiye toplam 1 milyon 434 bin 137 lira 37 kuruş PTT tarafından yaşlıların hesaplarına yatırıldı.

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