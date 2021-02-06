Annelere ilk hediye Kızılay’dan

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–Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri, yeni doğum yapan annelere yeni doğan bebekleri için hazırladıkları hediyeleri verdiler.

Düzce Kızılay Genç Gönüllüleri Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yeni doğan bebekler için hazırladıkları hediyeleri annelerine teslim ettik. Gençler bebeklere ve ailelerine sağlıklı bir ömür dilediler.

Anneler Kızılay Gönüllüleri tarafından verilen hediyeler için ise teşekkür ettiler.

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