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Başkan Özlü, spor şehri için çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Başkan Özlü, spor şehri için çalışmalarını sürdürüyor

– Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ‘Spor Şehri Düzce’ mottosuyla çalışmaların devam ettiği Şıralık Spor Kompleksi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde beraberinde Düzce Valisi Cevdet Atay ve Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte Düzce'deki spor yatırımlarını masaya yatırmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelmişti. Ankara ziyaretinin ardından Şıralık Spor Kompleksine giden Özlü, sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Özlü'nün Şıralık'taki incelemelerine başkan yardımcısı Celal Kasapoğlu ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Özlü, tesis alanına yaptığı ziyarete ilişkin, “Düzcemiz için üzerinde titizlikle üzerinde durduğumuz Şıralık Spor Kompleksi'nin çalışmalarını yerinde takip ettik ve incelemelerde bulunduk. Kompleksimizi siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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