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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de girdiği virajda devrilen tomruk yüklü TIR'ın şoförü yaralandı. Yola üşen tomruklar nedeniyle kapanan ZonguldakDüzce D-655 karayolunun Düzce istikameti, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-655 karayolu Kabalak rampaları mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Atamer İlik yönetimindeki 07 YMC 07 plakalı tomruk yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR şoförü İlik yaralanırken, dorsede bulunan tomruklar yola düştü. Kaza nedeniyle karayolunun Düzce istikameti trafiğe kapandı.

Yakın köylerde bulunan traktörlerin yardımıyla tomruklar yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulamışa açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-02-06 17:03:05



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