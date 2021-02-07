Pandemi ‘düğün fotoğrafçılığı’ sektörünü de vurdu Düğün fotoğrafçısı Ömer Başer: “Çiftlerde belirsizlik var, ne olacağını bilmiyorlar”

– Korona virüs pandemisi birçok sektörü olduğu gibi düğün fotoğrafçılığı sektörünü de olumsuz etkiledi. Düğün organizasyonlarındaki belirsizliğin devam etmesi nedeniyle yaz ayları için düğün fotoğrafçılarından açık randevu alan çiftler, belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyor.

Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve çeşitli alanlarda kullanılmak için vesikalık fotoğrafların yanı sıra söz, nişan, kına, düğün fotoğrafları çeken fotoğrafçılar, işlerinin korona virüs nedeniyle durma noktasına geldiğini söylediler. Pandeminin ilk zamanlarında büyük bir belirsizlik olduğunu, çiftlerin ne yapacağını bilmediğini belirten düğün fotoğrafçısı Ömer Başer, "Geçen sene çok büyük bir belirsizlik vardı. Pandeminin ilk yılı olmasına istinaden. Temmuzda düğünlerin serbest bırakılması ile beraber bizim sezonumuzvda hareketlendi. Çekimlerimizi yaptık. Büyük ölçüde geçen yıl kayıp yaşadık ama biraz toparladık. Bu sene yine aynı kapatmalara, aynı yasaklara başladık. Düğünlerin şu anda yapılması yasak. Doğal olarak bizler de şu anda rezervasyon alamıyoruz. Alsak bile çiftlerimiz önünü göremediği için açık rezervasyon alıyoruz. Tarihleri yazamıyoruz. Çiftler tabii belirsiz, kafaları karışık. Gelecek açıklamaları bekliyoruz. Eğer düğünlerin yapılmasına veya yapılacağı tarih ile ilgili bir açıklama gelirse biz de inşallah güzel bir şekilde sezona başlamayı ümit ediyoruz. Şu an için bir belirsizlik var ve bu yüzden beklemedeyiz” dedi.



“Ağırlıklı olarak çiftler nikah yapıyor”

2020 yılında düğünleri iptal olan çiftlerin nikah dairelerine giderek nikah kıydığını, daha sonra fotoğraf çekimi yaptırdıklarını belirten Başer, "Şu anda çekimlerimiz nikah ağırlıklı gidiyor. İnsanlar genellikle düğününü geçen yıldan erteleyenler, bu sene yapmak zorunda olanlar nikah dairelerinde nikahlarını yapıyorlar. Biz çekimlerimizi dış mekanlarda genellikle sosyal mesafe kurallarına tabii ki dikkat ederek çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Nikah ağırlıklı çekimler yapıyoruz. Çiftler ağırlıklı olarak nikahlarından sonra düğün çekimlerini yapıyorlar. Tabii bu da çok düşük seviyede ilerliyor. Düğün sezonu bilindiği gibi yaz sezonu, bunun da bir etkisi var ama pandeminin etkisi ile birleşince kış dönemi biraz sakin geçiyor diyebiliriz” diye konuştu.

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