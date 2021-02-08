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Kimsesiz şahsın soğuk evde kışı geçirdiğini öğrenen gençler kolları sıvadı Bakımsız evi boyayıp yeni eşyalarla donatan gençler, hasta şahsı duygulandırdı

İHA

Kimsesiz şahsın soğuk evde kışı geçirdiğini öğrenen gençler kolları sıvadı Bakımsız evi boyayıp yeni eşyalarla donatan gençler, hasta şahsı duygulandırdı

– Düzce’de yalnız yaşayan ve hasta olan 44 yaşındaki vatandaşın bakımsız halde soğuk evde kışı geçirmeye çalıştığını öğrenen gençler, adamın evini boyayıp yeni eşyalarla donattı. Evinin yeni halini görünce duygulanan şahıs, gençlere teşekkür etti.
Düzce Merkeze bağlı Gökçeköy’de belinden rahatsızlığı olan 44 yaşındaki Hasan Banoğlu’nun çalışamadığı için bakımsız kalan evinde kışı geçirmekte güçlük çektiğini öğrenen Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği üyesi gençler, yardım için kolları sıvadı. Kimsesiz adamın yaşadığı evin görmeye giden dernek üyeleri burada Banoğlu’nun perişan evi ile karşılaştı. Derme çatma, sobası bile olmayan ve soğuk kış günlerini evinde geçirmek zorunda kaldığını öğrendikleri Hasan Banoğlu’na yardım etme sözü veren gençler, vakit geçirmeden bağışçılarından topladıkları yardımlar ile Banoğlu'nun evini yenilemek için çalışma başlattı. Evin duvarlarını boyayan dernek üyeleri, evde bulunan ve eskimiş eşyaları da yenileri ile değiştirdiler. Evi yenileyerek yeni eşyalar ile donatan gençler, Banoğlu'nu mutlu ettiler.
Yapılan yardım hakkında bilgiler veren Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Reşit Kurt; “Hasan Banoğlu abimiz evinde yalnız yaşıyor. Durumu bize ilk bildirildiğinde kendisini görmeye geldik. Gerçekten içler acısıydı, evi perişan durumdaydı. Evinde yatak dışında hiçbir eşyası yoktu. Ev için neler gerektiğini belirledikten sonra arkadaşlarımız ile birlikte Hasan abimizin evine tekrar geldik. Evin duvarlarını boyayacağız. Ayrıca evde gereken eşyaları da yerleştirerek kendisine mutlu mesut yaşayabileceği bir ev bırakacağız” dedi.
Hasan Banoğlu ise gençlerin yardımlarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, yardım yapan herkese teşekkür etti.

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