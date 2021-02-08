Hem eğlenip hem öğreniyorlar 250 öğrenci geleceğe hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü birbirinden farklı branşlarda çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çocuk Kulübünde 250 öğrenci hem geleceğe hazırlanıyor hem de eğleniyor.

Cumhuriyet Mahallesinde ki Sosyal Yaşam Merkezinde hizmet veren Çocuk Kulübü yeni dönem eğitim programı yoğun ilgi ile başladı. Çocukları hayata hazırlamak, yeteneklerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Çocuk Kulübü, 21 branşta eğitim vererek çocukları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Mental Aritmetik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (46 Yaş), Bale (46 Yaş) Ana sınıfı (46 Yaş) branşlarında eğitim alan çocuklar, sanatla, sporla, bilim ve teknoloji ile buluşarak çok yönlü eğitim alıyor.

Eğitimlerin, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde olmasına dikkat edilirken aynı zamanda miniklerin keyifli anlar geçirmeleri sağlanıyor.

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