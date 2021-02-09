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Burun ameliyatı ya da estetik ameliyat olan kişilere maske takma uyarısı

DHA

Burun ameliyatı ya da estetik ameliyat olan kişilere maske takma uyarısı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Köder özellikle mutasyonlu virüsün görülmesinin ardından maske takmanın öneminin arttığını ifade ederek tıbbi sağlık nedenleri ya da estetik için burun ameliyatı olan kişilere maskeyi doğru takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası virüsün bulaş riskinin azaltılması için en etkili koruma önlemi olan maske takılması mecbur hale getirildi. Son olarak mutasyonlu koronavirüsün de görülmesiyle birlikte uzmanlar maskelerin üst üste iki tane takılmasının bulaş riskini azaltacağı yönünde tavsiyelerde bulundu.
'MUTASYONLU VİRÜS TEHTİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Köder, maske takmanın önemine değinerek, "Bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor. Solunum organımız olan burun yoluyla bulaşıyor. Maske takmak virüsün bulaşını engelliyor. Ayrıca bulaşan virüsün viral yükünü azalttığı için hastalık geçirenlerin daha az virüse maruz kalmasını sağlıyor. Maskeyi muhakkak takıyoruz. Ayrıca şu anda mutasyonlu virüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu yüzden kapalı yere girmek zorunda kalıyorsak, sosyal mesafeyi koruyamadığımız yerler oluyorsa çift maske takmakta fayda var. Çift maske takmak bulaş riskini daha da azaltır. Daha da koruyuculuğu artar" dedi.
'KAPALI YERDE ÇİFT MASKE TAKIN'
Özellikle burun ameliyatı olan kişilerin standart maskelerden kullanması tavsiyesinde bulunan Op. Dr. Köder, "Maskeler hayatımıza girdi ve günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Hepimiz maske takıyoruz. Öncelikle ameliyat olmuş, özellikle estetik ameliyat olmuş kişilerin maske takmasına çok dikkat etmesi gerekir. Piyasada birçok çeşit maske var. Bizim gibi sağlık profesyonellerinin kullandığı M95 ve FFP3 dediğimiz daha profesyonel maskeler vardır. Bunlar yüze daha sıkı oturan maskelerdir. Bu maskeler daha kalın gözeneklidirler ve hava almaması için daha sıkılardır. Telleri daha serttir. Bulaş riski daha çok olan kişiler tarafından kullanılır. Yeni burun ameliyatı olmuşsanız veya estetik ameliyat olmuşsanız bu sağlık profesyonellerinin taktığı maskeleri takmak ameliyata zarar verebilir. Bu maskeler çok sıkı şekilde buruna oturur. Bu maskeler yerine piyasada satılan klasik herkesin kullandığı standart maskelerin kullanılması gerekir. Daha kalabalık bir yere gidilmesi ya da kapalı bir ortamda bulunulması gerekiyorsa bu maskeleri iki tane üst üste takarak daha iyi korunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
'MASKENİN KALİTELİ OLMASINA DİKKAT EDİN'
Maskenin doğru takılması konusunda önerilerde bulunan Opr. Dr. Ahmet Köder şu ifadelere yer verdi:
"Ayrıca yeni burun ameliyatı olan kişilere standart normal kişilerin taktığı gibi maske takmamaları gerekiyor. Normalde maskeyi taktıktan sonra yüzümüze oturtuyoruz. Ama burun ameliyatı olmuşsanız özellikle estetik burun ameliyatı olmuş kişiler öncelikle maskenin telini büktükten sonra telini ayarladıktan sonra buruna takmak gerekir. Çünkü tam burnunuzun üzerine oturtup sıkarken yapacağınız yanlış bir hamle burun estetiğini bozmaya sebep olabilir. Piyasada birçok maske var. Kaliteli olmasına dikkat etmek gerekir. Kapalı alanda bulunmak gerekiyorsa iki tane üst üste takmak gerekiyor. Maskenin burun ucuna temas etmemesi gerekir. Daha çok burnun sırt ve üst kısmına doğru olmasında fayda var. Yeni ameliyat olmuşsanız burnunuzun uç kısmı daha hassastır. Buraya özen göstermek gerekir. Burun ucuna yapılacak bir baskı ya da aniden bırakmalara bağlı oluşan baskı estetik olarak zarar verebilir."DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-02-09 08:37:27

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