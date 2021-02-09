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Anadol ve Toros'la gezdiği Almanya sokaklarında fenomen oldu Klasik araç tutkusunu Almanya'ya taşıyan gurbetçi görenleri şaşırtıyor Türkiye’de plakalı klasik polis aracı ile Almanya caddelerinin tozunu atıyor Almanya’daki festivalleriyle Türk otomobilleriyle renk katan Düzceli Necdet Sancak: “Almanya’da nostalji yaşatıyorum” “Alman polisler plakamı söktü”

İHA

Anadol ve Toros'la gezdiği Almanya sokaklarında fenomen oldu Klasik araç tutkusunu Almanya'ya taşıyan gurbetçi görenleri şaşırtıyor Türkiye’de plakalı klasik polis aracı ile Almanya caddelerinin tozunu atıyor Almanya’daki festivalleriyle Türk otomobilleriyle renk katan Düzceli Necdet Sancak: “Almanya’da nostalji yaşatıyorum” “Alman polisler plakamı söktü”

– Düzceli gurbetçi Necdet Sancak, 40 yıllık otomobil sevdasıyla yaşamını sürdürdüğü Almanya’da fenomen oldu. Anadol ve Murat 124 marka araçlarıyla gezdiği Stuttgart sokaklarına bu kez Türkiye plakalı polis arabasıyla çıkan Sancak, görenlerin ilgi odağı oldu.
Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Bıçkıbaşı Köyü’nde doğan Necdet Sancak, henüz birkaç aylık bebekken ailesiyle birlikte Almanya’da yaşamaya başladı. Çocukken Türkiye’ye izne geldiklerinde karşılaştığı Anadol ve Murat 124 marka otomobilleri, “Vatana kavuşma anı” olarak gören Sancak, otomobilleri satın alıp Almanya’ya götürme hayali ile büyüdü. İlk olarak üç yıl önce 1974 model Murat 124’ü Türkiye’den bin 500 Euro’ya satın alıp Almanya’ya götüren Sancak, bir yıl sonra da bu kez yakınlarının yaşadığı Düzce’den Anadol marka otomobil satın aldı. Stuttgart sokaklarında araçlarıyla büyük ilgi çeken Sancak, Almanya’da bir anda fenomen oldu. Son olarak Türkiye plakalı polis aracını satın alarak Almanya’ya getiren Sancak, Stuttgart sokaklarına çıktığı araç ile ilgi gördü.

“Almanya’da nostalji yaşatıyorum”
Klasik araçlarının Türkiye’den Almanya’ya olan yolculuğunu anlatan Necdet Sancak, “Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşıyorum. Almanya’da orijinal bir Türk Polisi arabasına sahibim. 2020 yılında Renault 12 Toros marka aracımı Türkiye’den satın aldım. Ruhsatımı da aldım. Arabamın arka camında da şehitlerimizi, gazilerimizin fotoğrafları var. Almanya’da bu duyguyu yaşatıyorum. Bundan 3 sene önce Almanya’ya Murat 124 marka aracı getirdim. Namı değer Hacı Murat. İkinci arabamda Anadol A2 1974 model. Bu benim bir hobim. Nostalji arabası tutkunuyum. Şu an Almanya’da bir nostalji yaşatıyorum. Burada yaşayan gurbetçilerin de bu durum çok hoşuna gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyorum" dedi.

“Alman polisler plakamı söktü”
Otomobillerinin arkasına Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve terörle mücadele ile ilgili görseller taşıyan Sancak, “Son olarak getirdiğim polis arabamın her şeyi orijinal. Almanya’da bu şekilde gezebiliyorum. Normalde Türkiye plakası ile bu aracı Almanya’ya getirmiştim. Ancak alman trafik polisleri beni 4 kez durdurdu. En son da arabam evimin önünde dururken plakasını söktüler o yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Almanya plakamı aldım. Artık beni trafikte kimse durdurmuyor. Zordu ama başardım. Düzceli’nin yapamayacağı bir şey yoktur. Şimdi dördüncü arabama hazırlanıyorum. Nasip olursa onu da bu sene Türkiye’den getirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

“Gurbetçilerin memleket hasretine bir nebze olsun iyi geliyor”
Almanya sokaklarında görülen klasik arabalarının maddi zorluklar nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen gurbetçilerin memleket hasretine bir nebze olsun iyi geldiğini belirten Sancak, “Arabam sosyal medyada çok paylaşılıyor, fenomen oldu. Burada durumu olmayıp Türkiye’ye gidemeyen gurbetçi arkadaşlarımız var. Vatan hasreti çekiyorlar. “Memleketime gidemiyorum ama senin sayende, senin bu getirdiğin arabalarla kendimi az da olsa memleketimde hissediyorum diyen dostlarımız var. Bu durum benim için çok gurur verici. Nasip olur Türk Polisi arabasıyla Almanya turu da yapacağım en kısa zamanda" şeklinde konuştu.

Festivallere araçlarıyla renk katıyor
Öte yandan 40 yıllık bir sevdanın peşinden koşarak hayalini gerçeğe dönüştüren, tutkusuyla gazete ve otomobil dergilerine haber olan Sancak davet edildiği festivallere araçlarıyla renk katıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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