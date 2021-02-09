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Cedidiye Meydan Projesi için toplandılar Başkan Özlü “Burası nezih bir meydan olacak”

İHA

Cedidiye Meydan Projesi için toplandılar Başkan Özlü “Burası nezih bir meydan olacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Cedidiye Meydan Projesi için hak sahipleri ile yeniden bir araya geldi. Başkan Özlü, meydanın şehrin kalbi ve merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, “Vakit kaybetmeden başlayalım. Bu güzel projeyi hep birlikte yapalım” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesinin bir an önce hayata geçirilmesi hak sahipleriyle yeniden bir araya geldi. Prof.Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi toplantı salonunda Cedidiye Meydanında hissesi bulunan hak sahipleri ve mevcut kiracılar ile buluşan Başkan Özlü’ye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Mustafa Erkan eşlik etti.
Projenin son halinin 3 boyutlu sunumu ve parselizasyona dair bilgilendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, “Burası Düzce’nin merkezi. Bir tarafında gecekondu tarzı dükkanlar, bir tarafında Osmanlı tarzı camisi bir yanında da modern mimariyle belediye binası. Üç farklı yapı modeli. Gönlümüz burayı nezih bir hale getirmek. Mevcut manzara oraya hiç yakışmıyor. Özel mülkiyet söz konusu olduğu içinde sizlerle istişare ederek gerçek değerine ulaşmasını arzu ediyoruz. Burası Düzce’nin kalbi, Düzce’nin merkezi olacak” dedi.
Cedidiye Meydan Projesinin tek başına bir proje olmaktan öte olduğunu belirten Başkan Özlü, “Sizlerin de bildiği üzere parklarımız var. Millet bahçesi yapıyoruz. Ardından İstanbul Caddesi cephe giydirme ve Cedidiye Meydanıyla tamamlanan nezih bir görüntü olsun istiyoruz. Maliyetler ne ise bunu da birlikte paylaşacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bu güzel projeyi hep birlikte yapalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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