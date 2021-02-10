Düzce’de 2020 yılında 7 yabancı sermayeli şirket kuruldu

– Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre 2020 yılında kurulan yabancı sermayeli şirket sayıları belli oldu. Buna göre Düzce’de 7 yabancı sermayeli şirket kuruldu.

Korona virüs salgını nedeni ile 2020 yılında bir çok esnaf dükkan kapatmış, bir çok şirket ise küçülmeye gitmişti. Bu süreç içerisinde 2020 yılı içerisinde Düzce’ye de ekonomik anlamda yabancı sermayeli şirketler yatırım yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’da 2020 yılı içerisinde Düzce’de yabancı sermayeli kurulan veya açılan şirketlerin sayılarını açıkladı. Buna göre Düzce’de 7 yabancı sermayeli şirket kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.