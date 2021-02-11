Düzce’de aşı olanlar 13 bini geçti

Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce’de bugüne kadar 13 bin üzerinde aşılama yapıldı. Sağlık çalışanlarının 2. faz aşılarında sona gelinirken ileri yaşlardaki vatandaşlarda ise yaş sınırı 70 yaş ve üstü vatandaşlara kadar geldi.

Bütün Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında önlem almak ve vatandaşları virüsün ölümcül etkisinden korumak için yapılan çalışmalarda aşılama bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan süreçte ileri yaşlardaki vatandaşlar aşılanmıştı. Yaş aralıklarına göre 90 yaş ve üstü, 80 yaş ve üstü yaşlardaki vatandaşlar aşılanması tamamlandı. 11 Şubat itibarıyla ise 70 yaş ve üstü vatandaşların aşılamaları yapılacak. Düzce’de 11 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 13 bin 660 kişinin aşılandığı ve sağlık çalışanlarının 2. doz aşılarında sona gelindiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan aşı takvimine göre ise 12 Şubattan itibaren ise bürokratların aşılanmasının başlayacağı da öğrenildi.

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