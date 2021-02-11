Köy okulları 15 Şubat’ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır

Yüz yüze eğitime 15 Şubat'ta eğitime başlayacakları açıklanan köy okullarında inceleme yapan düzce Valisi Cevdet Atay, okulların eğitime hazır olduğunu söyledi.

Köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak. Hazırlıkların devam ettiği okullar uzun aranın ardından eğitime başlamak için hazırlıklarını tamamlayarak gün saymaya başladı. Yüz yüze eğitime başlayacak okulları Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu, Ömer Dinçer İlkokulu ve Çakır Hacı İbrahim İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Atay ve beraberindekiler, hazırlık çalışmalarını yerinde görerek okulların yöneticilerinden bilgi aldılar.

Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na göre, okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 11,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirdi. Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Ağustos 2020'den bu yana yapılan incelemeler sonucunda, Düzce’de ki tüm okullar “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazandı.

Ayrıca köy okullarının eğitime başlaması ile ilgili olarak Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. Halk Eğitim Merkezlerinde yıkanılabilir ve tek kullanımlık maskeler üretilerek okullara teslim edildi.

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