Düzce’de orman yangını Köylüler de söndürme çalışmalarını destek veriyor

– Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangına, köylüler de yangın söndürme tüpleri ile müdahale ediyor.

Yangın, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyündeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıktı. Orman içinde alevleri gören vatandaşlar, bölgeye yangın söndürme tüpleri ile giderek müdahalelerde bulundu. Aynı zamanda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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