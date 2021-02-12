Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı

– Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Ocak ayı içerisinde Koruyucu Aile ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 49 aileye 123 bin 52 lira ödeme yapıldı.

Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce’de bulunan koruyucu ailelerin Ocak ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Ocak ayı içerisinde Düzce’de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce’de Ocak ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 49 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 65 olarak açıklandı. Belirtilen 49 aileye 65 çocuk için 123 bin 52 lira 17 kuruş ödeme yapıldı.

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